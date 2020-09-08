2020/09/08 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. القبض على 52 مطلوباً ضمن عمليات 'الوعد الصادق الثانية') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. القبض على 52 مطلوباً ضمن عمليات 'الوعد الصادق الثانية') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).