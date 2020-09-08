القبض على منتحل صفة ضابط يبتز النساء في بغداد

2020/09/08 | 10:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقى جهاز الأمن الوطني في بغداد، الثلاثاء، القبض على متهم بالابتزاز الكتروني ينتحل صفة ضابط.



وقال الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 أيلول 2020)، إنه "بناءً على شكوى احدى ضحايا الابتزاز الالكتروني؛ تمكن جهاز الأمن الوطني فوج المهمات الخاصة التابع لدائرة العمليات والدعم الاستخباري من القاء القبض وفق أوامر قضائية على مبتز الكتروني يستخدم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وينتحل صفة ضابط".

وتابع، أن "المتهم يشرع بالتعرف على ضحاياه وايهامهن بالزواج، ومن ثم إقامته علاقات غير أخلاقية وتصويرهن وابتزازهن بمبالغ مالية، إذ جرى تدوين أقواله أصولياً، واعترافه بابتزاز نساء من داخل وخارج العراق منذ اكثر من سنة، وقد تم احالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

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