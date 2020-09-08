الامن الوطني يلقي القبض على مبتز الكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد

2020/09/08 | 10:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد جهاز الامن الوطني انه القى القبض على مبتز الكتروني يستخدم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بانتحال صفة ضابط .وذكر الجهاز في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، انه : بناءً على شكوى احدى ضحايا الابتزاز الالكتروني؛ تمكن جهاز الأمن الوطني من القاء القبض وفق اوامر قضائية على مبتز الكتروني يستخدم […]

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