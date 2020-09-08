الحكومة توافق على إطلاق الموارد المحلية لمحافظة النجف

2020/09/08 | 10:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على إطلاق الموارد المحلية للمحافظة، وتخويل المحافظ إدارة هذا الملف.وقال الياسري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة حصلت أيضا على موافقة رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النقل البري، وتقسيط أجور ورسوم الأراضي السكنية لجميع النقابات في المحافظة”.ولفت الياسري إلى “وجود معالجات للمشاريع المتلكئة التي تنفذها الوزارات في المحافظة، وأهمها مشروع مجاري بحر النجف الاشرف ومشروع الابنية المدرسية، اضافة الى مشاريع الكهرباء”.وطالب محافظ النجف الوزارات المعنية بـ”متابعة هذه المشاريع لما لها من أهمية في تحسين الواقع الخدمي للمحافظة”.



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