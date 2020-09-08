التربية تعلن ضوابط لنقل الطلبة بين مدارس بغداد والمحافظات

2020/09/08 | 10:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن إعداد ضوابط النقل والتسجيل الجديد للطلبة في المدارس ببغداد والمحافظات.وقالت مديرة التعليم الابتدائي بالوزارة شهرزاد مصطفى في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، انه “تم اعداد الضوابط الخاصة بنقل الطلبة والتلاميذ ضمن الاستعدادات التحضيرية للخطة الجديدة للعام الدراسي 2020 ــ 2021″.وأضافت مصطفى، انه :سيجري تعميم الضوابط الجديدة التي تم اعدادها مراعاة لظروف تفشي جائحة كورونا في البلاد، للانتقال بين مدارس بغداد والمحافظات وبالعكس، وسيتم اعلانها رسميا حال استحصال الموافقات الخاصة بها”.وبينت أن “الوزارة تسعى ليكون العام الدراسي الجديد لائقا، بتوفير كل الجوانب الخاصة بانجاح العملية التعليمية من خلال الاستعدادات الاستباقية الخاصة بها”.من جانبه ذكر المدير العام للعلاقات والاعلام بالوزارة هيثم العزاوي، ان “الوزارة توصي حاليا باكمال استمارة اللقاحات وتأجيل الفحص الطبي الخاص بتلاميذ مرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021”.وأضاف العزاوي، أن “المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات تعمل على اتباع التعليمات الصادرة من الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة بهذا الصدد ، والزام الادارات المدرسية بعدم اجراء الفحوصات الجسدية والعاهات للطلبة الى حين انطلاق الدوام الرسمي ، إذ ستقوم وزارة الصحة بإرسال فرق طبية الى المدارس لإجراء تلك الفحوصات حفاظاً على التلاميذ من انتشار فيروس كورونا”.



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