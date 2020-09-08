وثائق : الكاظمي يخصص 575 مليار دينار لكردستان

2020/09/08 | 10:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تداولت وسائل اعلام عراقية وثيقة صادرة من الحكومة العراقية توضح موافقة الكاظمي على صرف مبلغ 575 مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان.وقررت الحكومة المركزية تسليم المبلغ بعد طلب من النائب في الحزب الديمقراطي الكردي فيان صبري القاضي.

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