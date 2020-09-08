اجتماع رئاسي تركي إيراني عبر تقنية الفيديو كونفرنس

2020/09/08 | 10:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- يعقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع السادس لمجلس التعاون التركي- الإيراني رفيع المستوى برئاسة زعيمي البلدين التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني.وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الاجتماع سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس “.وأشار البيان بحسب وكالة ” الاناضول ” إلى أن الاجتماع سيناقش العلاقات بين تركيا […]

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