هيئة النزاهة ترصد مبالغ تصل الى خمسين مليار دولار مهربة الى خارج العراق

2020/09/08 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رصدت هيئة النزاهة مبالغ تصل الى خمسين مليار دولار مهربة الى خارج العراق.

وقال مدير دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة محمد علي إن من بين الملفات المُهمَّة والمُعقَّدة التي تعمل عليها الدائرة ملفي استرداد المدانين وأموال العراق المُهرَّبة، جراء عمليَّات الفساد الإداري والمالي.

وأضاف أن الأموال العامة الموجودة خارج العراق التي رصدتها الدائرة تتراوح بين أربعين الى خمسين مليار دولار، وهناك محاولات لإعادتها لاسيما بعد إنشاء قاعدة بياناتٍ مفصَّلةٍ عن الأموال العراقيَّة المُودعة في الخارج، في سابقةٍ هي الأولى بالعراق لتنظيم قاعدة كهذه تُوفِّرُ المعلومات كافة عن تلك الأموال.

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