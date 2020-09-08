مصرف الرشيد يخفض سعر فائدة سلف الموظفين

2020/09/08 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق اليابان

أعلنت هيأة ألأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالا بلغت قوته5.2 درجة على مقياس ريختر وقع اليوم الاثنين بالقرب من مقاطعة "إيباراكي" الواقعة شمالي شرق العاصمة اليابانية طوكيو .

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