بالوثيقة.. الحميداوي يقترح إنشاء جامعة حكومية تؤدي الى تغييرات مهمة شرق القناة

2020/09/08 | 10:59 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} قدم النائب عن تحالف عراقيون، علي الحميداوي، مقترحاً الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بانشاء جامعة حكومية في منطقة المعامل السياحي جنوب شرق العاصمة بغداد.





وعدد الحميداوي في كتابه الى رئيس الوزراء حصلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، المردودات المستقبلية لهذه الجامعة على مناطق شرق القناة والمقترح موقعها في {طمر صحي} بالمنطقة المذكورة".

وبين الحميداوي، ان "التفكير الذي يحفزنا على هذا المشروع كونه سيؤدي الى إحداث تغييرات ثقافية ممنهجة وحدوث تنمية بشرية يكون لها مردودات اجتماعية مهمة، والمساهمة في تنشيط القطاع الاقتصادي لهذه المناطق من خلال استيعاب الخريجين وفتح فرص عمل لأهالي هذه المناطق".

وأضاف كما ان المشروع "يكون بيئة جاذبة للاستثمار وجذب المستثمرين على الأقل من أصحاب رؤوس الاموال العراقيين من مشاريع مجمعات سكنية وبناء مراكز تسوق وأماكن ترفيهية فضلا عن معالجته للوضع الصحي البيئي من خلال تحويل موقع الطمر الى جامعة".

عمار المسعودي

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