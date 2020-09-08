القبض على 50 مطلوباً خلال عمليات الوعد الصادق في البصرة

2020/09/08 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

ألقت القوات الأمنية في محافظة البصرة، الثلاثاء (08 أيلول 2020)، القبض على 50 مطلوباً خلال عمليات "الوعد الصادق"، التي اطلقت يوم السبت الماضي.

وقالت وكالة الانباء العراقية الرسمية، إن "القوات الامنية تمكنت من القبض على 50 مطلوباً خلال عمليات الوعد الصادق التي أطلقت في محافظة البصرة".

وشهدت محافظة البصرة، يوم السبت الماضي، انطلاق عملية أمنية باسم "الوعد الصادق"، لنزع السلاح، وبسط هيبة الدولة في مناطق المحافظة.

وكشفت قيادة العمليات المشتركة، أن قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها، بعد ما باشرت فجر السبت بعملية امنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من المناطق في المحافظة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة، حيث كانت على محورين، المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الالي السادس والثلاثون ومديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش مناطق (المدينة - القرنة المدير الماجدية - الكرمة)".

وأضافت، في بيان لها أن "المحور الجنوبي كان من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ولواء المغاوير الثالث فرقة مغاوير / 19 لمداهمة وتفتيش مناطق (الفاو - صفوان - مخفر جبل سلام – مخفر خرائج – مخفر جريشان)".

وأشارت إلى أن العملية "أسفرت عن إلقاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على 3 أكياس من مادة C4 مع TNT وزورق و12 غرام من المواد المخدرة، ورشاشتين BKC، و7 بنادق نوع كلاشنكوف و3 أخرى نوع GC، وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة ( 40 ) ملم ومسدس، فضلا عن مجموعة من 7 حاويات عتاد أحادية 12 ملم، كما تم العثور على( كسريتين) وصاعق".

ولفت البيان إلى أن "الملقى القبض عليهم، تم إرسالهم للجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية، فيما تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وأكدت القيادة بحسب البيان، أن "القوات الأمنية لن تتسامح مع أي محاولة لتعكير صفو الأمن وستتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين او التعدي على الممتلكات العامة والخاصة".

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