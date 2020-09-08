برلماني يعلق على أنباء حصر القرارات الأمنية لمحافظات الجنوب بمكتب الكاظمي

2020/09/08 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الثلاثاء (8 أيلول 2020)، على أنباء قيام القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بتجريد القيادات الأمنية في محافظات جنوب البلاد من صلاحياتهم وحصرها بمكتبه.

وقال كاطع الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لن يقدم على حصر القرار الأمني لمحافظات الجنوب بمكتبه فقط"، مبينا أن "الكاظمي يعمل على تعزيز دور القيادات الأمنية في تلك المحافظة نتيجة عدم الاستقرار الذي تشهده تلك المدن".

وأضاف الركابي، أن "الكاظمي قبل أيام أصدر قرارا بتشكيل قيادة سومر التي تضم محافظات ذي قار والمثنى وميسان، وبالتالي من الصعب أن يعمل على حصر الصلاحيات الأمنية بمكتبه فقط".

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أن "سحب الصلاحيات وحصرها بمكتب القائد العام ستمهد إلى عدم الاستقرار وتعقيد الأمور والمشهد الحالي في محافظات الجنوب".

وكانت صحيفة ” العرب اشارت اليوم الاثنين في تقرير لها الى قيام رئيس الوزراء مصطفة الكاظمي بسحب الصلاحيات الامنية من الادارات المحلية في المحافظات الجنوبية وتحويلها الى مقر وزارة الدفاع في بغداد، مبينة ان تلك التحركات الامنية تزامنت مع التحركات السياسية لاجراء الانتخابات.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: ان "رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتجه إلى الاعتماد على قوات الجيش في ضبط الملف الأمني داخل المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية".

واضافت ان ” تلك التحركات تزامنت بالتزامن مع الجدية التي تبديها القوى السياسية في نقاشاتها المتعلقة بقانون الانتخابات، حيث تقترح الحكومة أن يكون موعد الاقتراع هو مطلع حزيران القادم”.



واوضحت الصحيفة ان ” الحد من صلاحيات قوات الأمن المحلية في محافظات الجنوب يقابله منح الجيش صلاحيات واسعة حيث يدار الملف مركزيا عبر وزارة الدفاع في بغداد”.

ومع بداية الأسبوع الجاري، أطلقت القوات الأمنية حملات عسكرية في العاصمة بغداد والبصرة وميسان، فيما أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية سيأتي بنتائج إيجابية.

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