القبض على مسؤول العبوات الناسفة لولاية دجلة الارهابية في كركوك

2020/09/08 | 10:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / القت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية القبض على أحد الإرهابيين في مركز محافظة كركوك .وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الارهابي مطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي عمل بعدة مناصب في داعش الإرهابي آخرها مسوؤل العبوات الناسفة في مايسمى ديوان الجند /ولاية دجلة.واضاف : ان عملية إلقاء القبض تمت بعد ملاحقته بمناطق محافظة كركوك والإطاحة به في مركز المحافظة./انتهى3

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