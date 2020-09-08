مصرف الرشيد يخفض سعر فائدة السلف الممنوحه لموظفي دوائر الدوله ومنحهم فترة امهال (٣) اشهر

2020/09/08 | 10:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن مصرف الرشيد اليوم الثلاثاء عن خفض سعر الفائده لتصل الى (٥٪؜) خمسة من المائه بدلا من (٨٪؜) وتسدد السلفه باقساط شهريه .وذكر بيان لمصرف الرشيد تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان ,التعليمات منحت المقترض فترة امهال (٣) اشهر ويبدأ استقطاع القسط والفائده مجتمعه اعتبارا من الشهر الرابع من مدة السلفه ,.وكان المصرف اعلن في وقت سابق عن منح موظفي دوائر الدوله الموطنه رواتبهم لدى المصرف سلفة بمبلغ (١٠،٨،٥) ملايين دينار"./انتهى2

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