2020/09/08 | 10:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكدت نقيب المحامين السابق احلام اللامي ان : الموعد المقرر للانتخابات المبكرة يحدده تشريع قانون المحكمة الاتحادية .وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : يعتبر تشريع قانون المحكمة الاتحادية هو الشاغل الأكبر للبرلمان حيث يتوقف على تشريعه تحديد موعد الانتخابات المبكرة التي وعد بها رئيس الوزراء .واضافت اللامي انه : لابد لنقابة المحامين بأعتبارها اهم مؤسسة قانونية ان تدلوا بدلوها بشان كيفية اختيار قضاة المحكمة الاتحادية .مبينة ان : المقترحات والخيارات التي اقترحتها النقابة لم تكن بعيدة عن المقترحات المتداولة حالياً في مجلس النواب .وكانت نقابة المحامين قدمت مقترحات لمجلس النواب بشان قانون المحكمة الاتحادية والذي يلتزم بأحكام الماده 92/ثانياً من الدستور الخاصة بعناوين أعضاء المحكمة في حين ان مقترح البرلمان لم يأخذ بهذا الحكم الدستوري.و قضى المقترح بتشكيل لجنة ثلاثية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا وثالث يتم تعيينه من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالاشتراك بين الرئيسين تماشياً مع الماده92/ ثانياً من الدستور.وحددت النقابة ضمن المقترحات مدة عمل مؤقتة للتعديل لحين تشريع قانون المحكمه الاتحاديه العليا .وجاء في الاسباب الموجبة لمقترحات النقابة السرعة في اعادة عمل المحكمة العليا لقرب موعد الانتخابات والاضطراب الحاصل بسبب بقاء دعاوى المحكمة معطلة ودعوة البرلمان لتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وعدم استمرار الحالة السلبية في عدم تشريعه./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احلام اللامي : الموعد المقرر للانتخابات المبكرة يحدده تشريع قانون المحكمة الاتحادية ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احلام اللامي : الموعد المقرر للانتخابات المبكرة يحدده تشريع قانون المحكمة الاتحادية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).