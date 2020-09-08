العراق.. العثور على 50 صاروخا و300 مقذوف جنوب كركوك

2020/09/08 | 10:59 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الثلاثاء 20 محرم 1442 هـ - 08 سبتمبر 2020 KSA 10:45 - GMT 07:45 تارخ النشر: الثلاثاء 20 محرم 1442 هـ - 08 سبتمبر 2020 KSA 10:20 - GMT 07:20

المصدر: دبي - العربية.نت

عثرت القوات الأمنية في العراق اليوم الثلاثاء، على 50 صاروخاً جنوب كركوك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك باشرت بتنفيذ واجب لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتفتيش مناطق جنوبي المحافظة".وأشار البيان إلى أن "القوات تمكنت من العثور على 50 صاروخا مختلفة الأنواع و300 مقذوف مختلف الأنواع، كما عثرت على ثلاثة أوكار، وقد تم التعامل معها وفقاً للسياقات".وكانت خلية الإعلام الأمني قد أكدت أن "قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك المؤلفة مِن لواء المشاة الخامس والأربعين/الفرقة 11 وفوجين آليين مِن الفرقة التاسعة والمحور الآخر اللواء الثامن عشر ولواء المهمات الخاصة الشرطة الاتحادية باشرت بتنفيذ واجب لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتفتيش مناطق جنوب كركوك".

قوات من الجيش العراقي

مقتل دواعش وكانت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب في العراق، نفذت أمس الاثنين، عملية مُباغتة استندت إلى جُهد استخباري كبير، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين من قادة داعـش أثناء مُحاولتهما الهرب، وإلقاء القبض على اثنين آخرين في قضاء داقوق جنوبي مُحافظة كركوك.في حين نفذت قوة خاصة أخرى مهمة نتج عنها إلقاء القبض على عُنصرين خطيرين من عصابات داعـش في قضاء الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة.وفي هذا الإطار، بدأت قطعات من فرقة الرد السريع في العراق عملية أمنية في محافظة ميسان ضمن الخطة الأمنية الخاصة بنزع السلاح غير المرخص والقبض على مطلوبين صادرة بحقهم مذكرات توقيف من محكمة جنايات ميسان.وبحسب مصادر أمنية، فإن قطعات الفرقة شرعت بعمليات التفتيش في قضاء المجر وقد مكنتها عمليات التفتيش هذه من القبض على أربعة مطلوبين من ضمن قائمة أسماء يجري البحث عنهم حاليا كما تمكنت من مصادرة أكثر من 30 قطعة سلاح غير مرخص."يجب تجريد سلاح الميليشيات" وكان الأمين العام لمجلس العشائر العربية في العراق ثائر البياتي، قال إن السلاح المتفلت هو سلاح تابع للميليشيات، مضيفا أنه كان من الأجدر بالحكومة أن تحل تلك الميليشيات وتجردها من أسلحتها.وأكد البياتي أن الميليشيات هي الجهة المسؤولة عن الفوضى الأمنية واستهداف المقار الدبلوماسية والسيادية في العراق، محذرا في لقاء مع "الحدث" من أن سلاح الميليشيات هو الأخطر في الساحة العراقية.

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