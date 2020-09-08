انطلاق عمليتين أمنيتين لملاحقة بقايا ’داعش’ شمال العراق

2020/09/08 | 10:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق عمليتين أمنيتين لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الارهبي شمال شرقي محافظة ديالى وجنوبي محافظة ك...

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