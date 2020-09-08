محافظ كربلاء المقدسة يحسم امر استقبال الزائرين في الاربعين

2020/09/08 | 10:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، وفدا من سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، متطرقا الى زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام....

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