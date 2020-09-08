بالأرقام.. الدولار مستقر والذهب متذبذب في أسواق كوردستان

2020/09/08 | 10:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعر بيع الذهب لا يزال متذبذباً في أسواق إقليم كوردستان

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