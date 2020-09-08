وفد كوردستان يصل بغداد والاستحقاقات المالية على رأس المباحثات

2020/09/08 | 10:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماعات وفد الإقليم ستبدأ اليوم في بغداد - صورة إرشيفية

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