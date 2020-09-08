النفط والطاقة تناقش تطوير المصافي النفطية لزيادة المشتقات النفطية

2020/09/08 | 11:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد عقدت لجنة النفط والطاقة اجتماعها برئاسة النائب هيبت الحلبوسي وبحضور أعضاء في اللجنة لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بقطاعي النفط والكهرباء اهمها عمل مصافي وزارة النفط وسبل تطويرها.وأكد السيد رئيس اللجنة النائب هيبت الحلبوسي على أهمية سد حاجة السوق المحلية والطلب المحلي من المشتقات النفطية بما يساهم في تقليل وتوفير الأموال المخصصة لشراء المشتقات النفطية لسد حاجة السوق وعمل محطات الطاقة الكهربائية وخصوصا في ظل الأزمة المالية مما يستوجب وضع خطة واستراتيجية فاعلة وسريعة من أجل تطوير المصافي والإسراع في إنجاز بقية المصافي من أجل زيادة كمية المشتقات النفطية وتوفير الواردات المالية التي سيكون لها دور مهم في تعظيم موارد الموازنة العامة للدولة.من جانبهم قدم السادة اعضاء اللجنة ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير المصافي النفطية وزيادة المشتقات النفطية وتحسين نوعيتها بما يوازي المشتقات المستوردة لدعم المنتج الوطني ومنافسة المنتج الأجنبي المستورد في السوق المحلية وسد الحاجة من زيت الغاز والبنزين المحسن.كما تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المهمة التي سيتم العمل عليها تشريعيا ورقابيا خلال الفصل التشريعي الجديد .

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