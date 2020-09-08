رسول: عمليات نزع السلاح غير المرخص والقبض على المطلوبين في البصرة وميسان حققت نتائج إيجابية

2020/09/08 | 11:00 - المصدر: NRT عربية

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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

فوتو: ارشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأحد، عن النتائج التي حققتها العمليات الأمنية التي انطلقت في عدة محافظات، مؤكدا وجود تعاون وارتياح كبيرين من قبل المواطنين وشيوخ العشائر لعمليات نزع السلاح غير المرخص والقبض على المطلوبين.

وقال رسول، في تصريحات للوكالة الرسمية، اليوم، 8 أيلول 2020، إن "العمليات الأمنية التي انطلقت بمنطقتين في بغداد وفي ميسان والبصرة حققت نتائجها، وهناك ارتياح كبير من قبل المواطنين وكذلك من قبل شيوخ العشائر للعمليات الأمنية التي انطلقت في تلك المحافظات لفرض الأمن وإنفاذ القانون ونزع السلاح غير المرخص والقبض على المطلوبين".

وأضاف أن "العمليات التي انطلقت في المحافظات الثلاث حققت نتائجها من خلال القبض على المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص وغيرها"، مبينا أن العمليات الأمنية ستشمل جميع المحافظات.

من جانبها أكدت خلية الإعلام الأمني ان القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 52 مطلوبا ضمن عمليات "الوعد الصادق" في البصرة، حيث واصلت القوات الأمنية تنفيذ واجبات لفرض الأمن والقبض على المطلوبين في مناطق شمالي البصرة.

وباشرت قيادة عمليات البصرة بواجب تفتيش وفرض الأمن وإنفاذ القانون في مناطق شمال البصرة، فيما باشرت فرقة الرد السريع بواجبات في منطقة العزير جنوب محافظة ميسان لتنفيذ مذكرات إلقاء قبض على المطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة غير المرخصة".

وفي كركوك عثرت القوات الأمنية على 50 صاروخا جنوب المحافظة، حيث جاء في بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك باشرت بتنفيذ واجب لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتفتيش مناطق جنوبي المحافظة".

وأضاف البيان أن "القوات تمكنت من العثور على 50 صاروخا مختلفة الأنواع و300 مقذوف مختلف الأنواع، كما عثرت على ثلاثة أوكار، وقد تم التعامل معها وفقاً للسياقات".

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