الصحة الروسية تعلن إدخال أول دفعة للقاحها ضد كورونا إلى التداول العام

2020/09/08 | 11:00 - المصدر: NRT عربية

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تطوير علاج لكورونا

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن إدخال أول دفعة للقاح "سبوتنيك V " المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى التداول العام.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية، في بيان أصدره مساء أمس الاثنين، 7 أيلول 2020، ان " الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المستجد سبوتنيك ، الذي صممه مركز غاماليا البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، خضعت للاختبارات الضرورية لجودتها في مختبرات الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال الصحة، وتم إدخاله إلى التداول العام".

وأضاف البيان أنه "من المتوقع أن يتم في الوقت القريب توريد الدفعات الأولى للقاح إلى المناطق الروسية".

وكانت نتائج دراسة نشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية، في وقت سابق، قد أكدت أن لقاح "سبوتنيك V" حفز تشكل أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.

جدير بالذكر ان مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، تخوض سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.





ر.إ

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