تصاعد الخلاف السني حول رئاسة الوقف والدهلكي يدعو لانهاء تكليف كمبش

2020/09/08 | 11:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب رعد الدهلكي

المعلومة/بغداد..دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لانهاء تكليف سعد كمبش من منصبه رئيسا لديوان الوقف السني، داعيا رئيس مجلس النواب وممثلي المكون السني لتقديم اسماء ثلاثة مرشحين في اسرع وقت ممكن الى رئيس مجلس الوزراء لاختيار الأنسب منهم لشغل المنصب وبما يتناسب واهمية الموقع وحساسيته.وقال الدهلكي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “منصب رئيس ديوان الوقف السني هو موقع حساس ومهم وبحاجة الى شخصية بمواصفات معينة للتصدي لهذا الواجب”، مبينا ان “تكليف سعد كمبش سابقا بمهام رئيس ديوان الوقف السني لم يكن دستوريا او قانونيا على اعتبار انه لم يكن بالأصل موظفا في الوقف كي يتم تكليفه بهذا المنصب”.وأضاف، ان “الأمر الآخر يرتبط بطريقة إدارته للوقف بالفترة الماضية حيث كان للأسف الشديد متخبطا في عمله ولم يقدم للوقف ما يتلائم واهمية الموقع”، لافتا الى ان “الأمر الثالث والأهم هو كونه لم يكن مرشحا من الشخصيات والمؤسسات الممثلة للمكون بصفتهم الجهة المعنية رسميا وقانونيا في ترشيح المكلفين لتولي رئاسة الوقف السني”.واكد الدهلكي، ان “هذه المطالبة من قبلنا لاتمثل اي موقف او استهداف شخصي للسيد سعد كمبش بل هي نظرة عليا للمصالح الوطنية وضرورة وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب في مرحلة الإصلاح التي يسعى الجميع للمضي بها بالمرحلة المقبلة”.



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