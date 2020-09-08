قطاع غزة تحت الحصار العسكري الصهيوني - زهير الصباغ

2020/09/08 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الصباغ تهدف الدراسة التالية إلى تقديم تحليل نقدي للسياسات الصهيونية تجاه قطاع غزة المستعمَر وشعبه الفلسطيني المقهور.



وسيتم التركيز في هذه الدراسة على الحصار العسكري المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006، وعلى السياسة الصهيونية المنهجية التي تقف وراء هذا الحصار.



كما سيتم معالجة وتحليل علاقة هذه السياسة بما يسمى ب"الأمن القومي الإسرائيلي" ومن ثم أثر ذلك على سكان قطاع غزة.



و في نهايتها ستتناول الدراسة موضوع ا ......





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