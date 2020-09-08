إسبانيا تتصدر دول أوروبا الغربية في إصابات فيروس كورونا

2020/09/08 | 11:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت إسبانيا أول دولة في أوروبا الغربية تجتاز عتبة نصف مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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