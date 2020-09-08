2020/09/08 | 11:14 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 2القاهرة (رويترز) - قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها استهدفت مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الطائرات المسيرة في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء وإنه تعطل لساعات.وصرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين بأن قوات التحالف اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون على أهداف مدنية والمدنيين بجنوب المملكة.ويقع مطار أبها قرب الحدود السعودية مع اليمن في جنوب غرب المملكة واستهدفه الحوثيون مرارا بالطائرات المسيرة والصواريخ على مدى العامين الماضيين.وتمكنت قوات التحالف من اعتراض العديد من هذه الهجمات لكن بعضها أصاب هدفه وتسبب في سقوط قتلى وجرحى.وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين المتحالفين مع إيران على تويتر إن الهجوم وقع في الفجر ونفذته طائرات مسيرة من طراز صماد 3.ويرزح اليمن تحت وطأة الصراع منذ تدخل تحالف بقيادة السعودية في مارس آذار عام 2015 لإعادة الحكومة اليمنية التي تركت العاصمة صنعاء مع تقدم الحوثيين في أواخر عام 2014.ويقول الحوثيون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.وتصاعدت هجمات الحوثيين عبر الحدود منذ أواخر مايو أيار عندما انتهت هدنة أُعلن عنها نظرا لتفشي جائحة فيروس كورونا.وفي أواخر يونيو حزيران، وصلت صواريخ إلى العاصمة السعودية الرياض.ورد التحالف الذي تقوده السعودية بشن ضربات جوية.تغطية صحفية هشام عبد الخالق ومروة رشاد - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون يقولون إنهم هاجموا مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثيون يقولون إنهم هاجموا مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).