رسول: ارتياح كبير بين المواطنين لعمليات نزع السلاح غير المرخص

2020/09/08 | 11:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول وجود تعاون وارتياح كبيرين من قبل المواطنين وشيوخ العشائر لعمليات نزع السلاح غير المرخص والقبض على المطلوبين.



وقال رسول في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"،(8 أيلول 2020)، إن "العمليات الأمنية التي انطلقت بمنطقتين في بغداد وفي ميسان والبصرة حققت نتائجها".

وأضاف أن "هناك ارتياحاً كبيراً من قبل المواطنين وكذلك من قبل شيوخ العشائر للعمليات الأمنية التي انطلقت في محافظات بغداد والبصرة وميسان لفرض الأمن وإنفاذ القانون ونزع السلاح غير المرخص والقبض على المطلوبين".

وأضاف أن "العمليات التي انطلقت في المحافظات الثلاث حققت نتائجها من خلال القبض على المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص وغيرها"، لافتاً إلى أن "العمليات الأمنية ستشمل جميع المحافظات".

بالتزامن أعلنت وكالة الاستخبارات، القبض على (٨) متهمين مطلوبين وفق المادة ٤/ارهاب (دكة عشائرية) في بغداد وذي قار.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، إنه "من خلال توجيهات الجهات الامنية المختصة، بصدد القضاء على مظاهر العنف والحفاظ على امن واستقرار البلد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على (٨) متهمين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ /ارهاب (دكة عشائرية) ، ٥ منهم القي القبض عليهم في قضاء سوق الشيوخ والشطرة في محافظة ذي قار، والـ٣ الاخرين في منطقتي الشعلة والمعامل ضمن العاصمة بغداد، فيما تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الدكة العشائرية وجميعها غير مرخصة".

وأضاف، أنه "تمت مصادرة الأسلحة وايداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وألقت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القبض على ’مسؤول العبوات الناسفة’ في ما يعرف بـ"ديوان الجند/ولاية دجلة" بكركوك.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 أيلول 2020)، إنه "بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية، القبض على ارهابي في مركز محافظة كركوك، مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وتابع، أن "المطلوب عمل بعدة مناصب في داعش، آخرها مسؤول العبوات الناسفة في ما يسمى ديوان الجند - ولاية دجلة، حيث تمت عملية إلقاء القبض في مركز المحافظة، وتم تدوين أقواله والذي اعترف صراحة بما نسب اليه وتمت احالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الثلاثاء، عن آخر تطورات العمليات الأمنية الجارية في عدد من محافظات العراق، لغرض ملاحقة تنظيم داعش وإنفاذ سلطة القانون.

وقالت الخلية، في بيان تلقى "نس"ناس" نسخة منه (8 أيلول 2020)، إن "المقر الجوال لقيادة القوات البرية في محافظة ديالى باشرت فجر اليوم قوة مؤلفة مِن لواء المشاة الآلي السابع والثلاثون / الفرقة التاسعة ولواء مغاوير ديالى وباسناد من طيران الجيش بتنفيذ واجب في زور أم الحنطة وزور الاصلاح في قضاء خانقين لملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية".

أما كركوك، فقد باشرت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة بالساعة الخامسة مِن فجر اليوم، بالقوات المؤلفة مِن لواء المشاة الخامس والاربعون / الفرقة 11 و اثنين فوج آلي مِن الفرقة التاسعة والمحور الاخر اللواء الثامن عشر ولواء المهمات الخاصة الشرطة الاتحادية، بتنفيذ واجب ملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية وتفتيش مناطق جنوب كركوك".

وفي محافظة البصرة، أكدت الخلية أنه في "الساعة الخامسة من فجر اليوم باشرت قيادة عمليات المحافظة بواجب تفتيش وفرض الامن وإنفاذ القانون في مناطق شمال البصرة".

كما أعلنت خلية الاعلام الامني، أنه "في الساعة الخامسة مِن فجر اليوم باشرت فرقة الرد السريع بواجبات في منطقة العزير جنوب محافظة ميسان لتتفيذ مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة غير المرخصة".

وأكدت الخلية أن "تفاصيل العمليات ستنشر لاحقا".

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