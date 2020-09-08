2020/09/08 | 11:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..وفقا لنتائج دراسة جديدة أجراها علماء جامعة بادوفا الإيطالية ، قد ينقرض جليد مامولاد، الأكبر والأشهر في إيطاليا في غضون 15 سنة.ويفيد Lonely Planet أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم، بأن هذا الجليد يقع على ارتفاع 3342 مترا، وهو أكبر جليد في جبال الألب الإيطالية ويستخدم للتزلج على مدار السنة.ووفقا لنتائج الدراسة الأخيرة، التي أجراها علماء جامعة بادوفا، يذوب هذا الجليد بسرعة مثيرة للقلق.



ويقول البروفيسور ألدينو بونديسانو، “فقد هذا الجليد خلال 70 سنة الأخيرة أكثر من 80% من حجمه، الذي كان 95 مليون متر مكعب عام 1954 وأصبح الآن 14 مليون متر مكعب حاليا”.



وأضاف، أي قد يستمر وجوده مدة 15 سنة أخرى ويزول.ويخضع جليد ماكولاد إلى دراسات مستمرة منذ عام 1902.



ويربط العلماء سرعة ذوبان هذا الجليد بالزيادة المضطردة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون خلال العقود الأخيرة.



وكان جليد مورميلاد يفقد قبل عشر سنوات خمسة هكتارات من الجليد سنويا، والآن أصبح يفقد تسعة هكتارات في السنة.



ويقول البروفيسور ماورو فاروتو، “إذا استمرت هذه الوتيرة فسوف يختفي الجزء الأكبر من هذا الجليد بحلول عام 2031”.انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا: أكبر جليد مهدد بالانقراض) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا: أكبر جليد مهدد بالانقراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).