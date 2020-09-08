2020/09/08 | 11:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية / منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة عن ضبط 3 حاويات، حجم 20 قدماً محملة بمادة (حليب سائل) بحمولة إجمالية (13933) كارتوناً آسيوي المنشأ مخالفة لشروط الصحة والخزن والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.واضافت في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي تمكنت من ضبط الحاويات وتدقيق المعاملة الكمركية للبضاعة تبين وجود مخالفة واضحة في عملية خزن البضاعة ومخالفتها للضوابط الصحية والتي من المفترض خزن المادة المستوردة بدرجة حرارة لا تزيد عن (25٪) وليس في حاويات حديدية".وفي السياق ذاته تمكن "منفذ ميناء أم قصر الاوسط من ضبط حاوية حجم 40 قدماً محملة بمادة (ماء راديتر) بوزن إجمالي (15طناً) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والتي تم الكشف عليها من قبل لجنة الكشف الكمركي في منفذ أم قصر الشمالي" وبينت انه "بعد تدقيق معاملتها الكمركية من قبل شعبة البحث والتحري والكشف على الحاوية تبين أن بداخلها (مياه معدنية فوارة) وبحمولة (40 باليتاً) وهي مادة ممنوعة من الاستيراد وفق الضوابط والتعليمات النافذة وكذلك يعد تلاعبا وتغيرا في وصف البضاعة مما سبب هدرٱ بالمال العام".واشارت الى انه "تم إحالة المخالفتين والمواد المضبوطة وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملات الكمركية خارج الضوابط والتعليمات النافذة".محمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاويات محملة بمواد مخالفة لشروط الصحة والخزن في البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاويات محملة بمواد مخالفة لشروط الصحة والخزن في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).