’’قد يحسم خلال أسبوعين’’.. اجتماع القوى السياسية يخفق بالوصول لاتفاق حول قانون الانتخابات

2020/09/08 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف "سائرون"، رياض المسعودي، اليوم الثلاثاء (8 أيلول 2020)، تفاصيل اجتماع القوى السياسية بشأن قانون الانتخابات، الذي عقد مساء يوم أمس.

وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاجتماع هدفه استمرار الحوارات لحسم الخلافات على قانون الانتخابات الجديد، خصوصاً فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية، ولم يصل الى اتفاق وتوافق نهائي لحسم هذه الخلافات".

وبين، أن "القوى السياسية تريد من خلال الحوارات السياسية فيما بينها، التوصل الى حلول ترضي كل الاطراف، ولهذا الحوارات ستبقى مستمرة ومتواصلة الى حين حسم هذا الملف".

وتابع: "نتوقع أن يتم حسم هذا الامر خلال الأسبوعين المقبلين".

وأمس الاثنين، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، أن الكتل السياسية لم تحسم موضوع الدوائر المتعددة حتى الان.

وقال همزة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية لم تتوصل حتى الان الى حل جذري يحسم مشكلة الدوائر المتعددة"، مبيناً أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يتجول بين رؤساء الكتل لإقناعهم بالوصول الى حل وسط يرضي الجميع".

واضاف أن "نظام الدوائر المتعددة صعب جداً، لوجود مناطق متنازع عليها ويصعب تقسيمها، كما توجد مشكلة اخرى تخص قانون المحكمة الاتحادية، وهي ايضا تحت طائلة النقاش حتى الان".

ولفت الى أن "الكتل الكردستانية لا تفضل الدوائر المتعددة وانما هي مع الدائرة الواحد".

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