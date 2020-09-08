قيادي بالديمقراطي: انسحاب الأحزاب من حكومة الإقليم لن يفقدها شرعيتها

2020/09/08 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الثلاثاء (08 أيلول 2020)، أن انسحاب الكتل الكردية المشاركة بحكومة كردستان لن يفقدها شرعيتها، فيما أشار إلى أن الأحزاب الكردية الأخرى، تحاول "التلاعب" بمشاعر المواطنين.

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم): "إذا حدث خير لإقليم كردستان فأن تلك الأحزاب ومنها الاتحاد الوطني والتغيير، تتبناه، وإذا حدثت أزمة فأنهم يحملون الديمقراطي الكردستاني تبعاتها".

وأضاف، أن "الديمقراطي الكردستاني هو طرف في الحكومة وليس كل الحكومة، والأحزاب الأخرى لها مناصب مهمة جداً وتأثير في صناعة القرار".

وبين، أن "انسحاب أي حزب من الحكومة لن يفقدها شرعيتها، ففي الدورة السابقة انسحبت التغيير والأحزاب الإسلامية، وقاطعت كتل أخرى اجتماعات الحكومة، وفي النهاية صعد رصيد مقاعد الحزب الديمقراطي في برلمان الاقليم من 38 إلى 45 في الدورة الحالية".

وكانت مصادر ووسائل إعلام كردية، قد أشارت في وقت سابق، إلى وجود توجه لدى حركة التغيير بالانسحاب من حكومة الإقليم احتجاجا على عدم توزيعها الرواتب بشكل منتظم وكامل.

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