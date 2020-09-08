القبض على ثمانية متهمين مطلوبين وفق المادة 4/ارهاب (دكة عشائرية) في بغداد وذي قار

2020/09/08 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / القت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية القبض على ثمانية متهمين مطلوبين وفق احكام المادة 4 /ارهاب (دكة عشائرية) .وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : خمسة من المتهمين القي القبض عليهم في قضاء سوق الشيوخ والشطرة في محافظة ذي قار، والثلاثة الاخرين في منطقتي الشعلة والمعامل ضمن العاصمة بغداد.واضاف : تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الدكة العشائرية وجميعها غير مرخصة.واشار الى مصادرة الأسلحة وايداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم./انتهى3

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