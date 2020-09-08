مصرف الرشيد يعلن خفض نسب الفائدة في قروض الموظفين

2020/09/08 | 11:31 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: ارشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن خفض نسب سعر الفائدة في قروض الموظفين لتصل الى 5 % بدلا من 8%، فضلا عن إمهالهم 3 أشهر للتسديد.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان اليوم، 8 أيلول 2020، ان"الإدارة العامة لمصرف الرشيد قررت تخفيض سعر الفائدة للسلف الممنوحة لموظفي الدولة لتصل الى 5% بدلا من 8% وتسدد السلفة بأقساط شهرية".

وأضاف البيان أن "التعليمات منحت المقترض فترة امهال 3 اشهر، حيث يبدأ استقطاع القسط والفائدة مجتمعة اعتبارا من الشهر الرابع من مدة السلفة.

وكان مصرف الرشيد، اعلن في وقت سابق عن منح موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف سلف متعددة المبلغ منها (5 و 8 و 10) ملايين دينار.

ر.إ

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