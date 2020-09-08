شرطة البصرة تعتقل 405 متهمين ووزير الداخلية يحذر من التجاوز على القانون وهيبة الدولة

2020/09/08 | 11:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار المرحلة الثانية من حملة مطاردة المطلوبين للقضاء بغداد – الصباح الجديد أعلنت شرطة البصرة امس الإثنين، انها قبضت على ستة متهمين مطلوبين قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وعلى 399 من المطلوبين ايضا وفق مواد جنائية مختلفة، فيما حذر وزير الداخلية عثمان الغانمي امس أيضا من التجاوز على القانون وهيبة الدولة، ...

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