تحالف القوى يطالب بإعادة النازحين إلى ديارهم قبل المضي بالانتخابات المبكرة

2020/09/08 | 11:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحافظات المحرّرة المتضرر الأكبر من “تعدد الدوائر” بغداد- وعد الشمري: طالب تحالف القوى العراقية، أمس الاثنين، الحكومة بإعادة النازحين إلى ديارهم قبل الانتخابات المبكرة، مستبعداً إجرائها بموعدها المحدد في السادس من حزيران المقبل لاعتبارات فنية وقانونية، فيما أكد تضرر أبناء المحافظات المحررة من مشروع “الدوائر المتعددة.وقال النائب عن التحالف كريم أبو سودة، في حديث ...

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