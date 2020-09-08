القوة الجوية الصينية باتت الأخطر على اميركا وطائراتها الأشد فتكا

2020/09/08 | 11:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون يحذر: الصباح الجديد-متابعة حذر تقرير للبنتاغون، من أن القوة الجوية الصينية باتت الأخطر على أميركا، مشيرا الى ان الطائرات الهجومية الجديدة بدون طيار، والطائرات المقاتلة الشبح من الجيل الخامس، وطائرات الشحن المعاد تشكيلها، والدفاعات الجوية الروسية الصنع، تجعل القوات الجوية الصينية أكثر فتكًا، وان هذه التطورات باتت تشكل مصدر قلق كبير لمخططي الحرب الأميركيين....

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