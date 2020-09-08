مصرف الرشيد يخفّض فائدة السلف الممنوحة للموظفين ويمنح فترة إمهال إضافية

2020/09/08 | 11:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرشيد اليوم الثلاثاء تخفيض سعر فائدة السلف الممنوحة للموظفين مع منح فترة إمهال ثلاثة أشهر.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه “تم خفض سعر الفائدة على السلف الممنوحة لموظفي الدولة لتصل الى (٥٪؜) بدلاً من (٨٪؜) وتسدد السلفة بأقساط شهرية”.

وأشار إلى أن “التعليمات منحت المقترض فترة امهال (٣) اشهر ويبدأ استقطاع القسط والفائدة مجتمعة اعتباراً من الشهر الرابع من مدة السلفة”.

وأضاف البيان أن “المصرف اعلن في وقت سابق منح موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لديه مبلغ (١٠،٨،٥) مليون دينار”.

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