الخامنئي: الاساءة للرسول تستهدف صرف الانظار عن المخططات القذرة لأميركا

2020/09/08 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي

المعلومة/بغداد..أكد قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، ان الاساءة الى الرسول محمد (ص) تستهدف صرف انظار الرأي العام عن المخططات القذرة التي ترسمها أمريكا والكيان الصهيوني للمنطقة.وقال الخامنئي في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الخطيئة الكبرى التي لا تغتفر، والتي ارتكبتها إحدى المجلّات الفرنسية والمتمثلة بالاساءة للمكانة السامية والمقدسة للرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله)، تكشف مرة أخرى عن عناد وحقد محفوفين بالشّر تضمرانه الأجهزة السياسيّة والثقافيّة في العالم الغربيّ تجاه الإسلام والمجتمعات الإسلاميّة”.وأضاف، أن “ذريعة حريّة الرّأي التي تذرع بها المسؤولون الفرنسيّون لعدم إدانة هذه الجريمة الكبرى مرفوضةٌ جملة وتفصيلا وخاطئة هدفها خداع الرأي العام”، مبينا ان “السياسات المعادية للإسلام من قبل الصهاينة والحكومات المتغطرسة تقف خلف مثل هذه التحركات العدائية، والتي تتكرّر بين حين وآخر”.وتابع أنه “قد يكون هدف هذه الخطوة في هذه الفترة حرف أذهان الشعوب والحكومات في غرب آسيا عن المخططات القذرة التي ترسمها أمريكا والكيان الصهيوني لهذه المنطقة.



يجب على الشعوب المسلمة وخاصّة في بلدان غرب آسيا، ألا تنسى أبدًا عداء السياسيين والقادة الغربيين للإسلام والمسلمين، مع التحلي باليقظة حيال قضايا هذه المنطقة الحساسة”.



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