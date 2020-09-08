نائبة تبين أسباب تأخر انعقاد الجلسات إلى ما بعد الظهر

2020/09/08 | 12:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..انتقدت النائبة عن تحالف القوى العراقية منار عبد المطلب، الثلاثاء، تأخر انعقاد الجلسة ما اسمتها عدم احترام الوقت ، فيما جددت مطالبتها لرئاسة البرلمان انذار النواب المتخلفين عن حضور جلسات.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك مطالبات قدمت إلى رئاسة البرلمان بتطبيق مدونة قواعد السلوك النيابي من خلال قطع جزء من رواتب النواب الذين لم يلتزموا حضور الجلسات واحترام الوقت”.وأضافت أن “رئاسة مجلس النواب وعدت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من تأخر انعقاد الجلسات في موعدها المحدد”.وأوضحت أن “ العراق يمر بمرحلة عصيبة يتطلب من ممثليه داخل مجلس النواب عدم التخلف عن حضور الجلسات لاتمام التشريعات والقوانين المهمة باسرع وقت ممكن”.



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