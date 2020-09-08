لجنة الإعلام والاتصالات تستضيف الشيباني بشأن عقد نوكيا

2020/09/08 | 12:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت النائبة هدى سجاد، الثلاثاء، استضافة وزير الاتصالات اليوم، لمناقشة العقد الأخير الذي أبرمته الوزارة، مع شركة نوكيا. وقالت سجاد في تدوينة تابعها "ناس"، (8 أيلول 2020)، إنه "تعتزم لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، اليوم، استضافة وزير الاتصالات للحديث حول اخر مجريات عقد بوابات النفاذ الذي ابرمتهُ وزارة الاتصالات مع شركة نوكيا والذي يعتمد في تمويلهُ على ايرادات هيئة الاعلام والاتصالات".

وتابع، أن "بوابات النفاذ تعد صمام أمان الحقيقي لحفظ الامن الوطني و النسيج المجتمعي".

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