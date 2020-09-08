مآلات الأوضاع السياسية في العراق - كاظم الموسوي

2020/09/08 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_الموسوي الكتابة عن العراق ومآلات أوضاعه تتطلب العودة إلى أسباب موضوعية وذاتية أوصلته إلى ما هو عليه، وما يمكن أن يؤول إليه.



لقد تم غزوه عام 2003 من قوات أمريكية بريطانية ومتخادمين معها من أكثر من دولة وقارة، ولم تخطط الإدارة الأمريكية لمستقبل أوضاعه، علنا، فقط كانت تتحدث عن الديمقراطية والتخلص من الديكتاتورية.



ولا يمكن طبعا مقارنة موازين القوى بين قوات الغزو المتحالفة والقوات العراقية، المنعزلة، وفرض الاح ......





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