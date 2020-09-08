انتر ميلان يوافق على استمرار مارتينيز لراتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو

2020/09/08 | 12:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..قطع إنتر ميلان خطوة جديدة نحو الحفاظ على خدمات مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال الموسم المقبل.ويحظى اللاعب بتقدير كبير لدى مسؤولي برشلونة، الذين سبق أن قدموا أكثر من عرض لحسم الصفقة هذا الصيف.ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن إنتر استدعى وكلاء لاوتارو مؤخرًا، لمناقشة توقيع اللاعب على عقد جديد.وأشارت إلى […]

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