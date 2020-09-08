القوات الامنية تستمر لليوم الثاني على التوالي بعملية فرض الامن في البصرة وميسان

2020/09/08 | 12:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت القوات الأمنية اليوم الثلاثاء (8 أيلول 2020)، واجبات في محافظتي البصرة وميسان لفرض الأمن والقبض على المطلوبين.وذكرت خلية الإعلام الأمني أنه، عند تمام الـ 5 من فجر اليوم باشرت قيادة عمليات البصرة بواجب تفتيش وفرض الأمن وإنفاذ القانون … Readmore

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