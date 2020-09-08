مصدر كردي: حكومة الإقليم مستعدة لعقد أي اتفاق حول الإيرادات النفطية

2020/09/08 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد بغية استئناف الاجتماعات بين الجانبين والتي تخص القضايا العالقة خاصة قضية تصدير النفط ورواتب موظفي الإقليم.

الوفد الكردي الذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم سيجري مباحثات حول الخلافات العالقة ومنها على وجه الخصوص المستحقات المالية لإقليم كوردستان وكيفية تثبيتها في مشروع قانون الموازنة لعام القادم، هذا واكد مصدر كردي أن حكومة إقليم كوردستان أبدت استعدادها للتوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية.

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