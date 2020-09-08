استمرار العملية الأمنية لليوم الثاني على التوالي لنزع السلاح وفرض القانون

2020/09/08 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

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ومن البصرة الى ميسان حيث تواصل قوة عسكرية كبيرة في المحافظة لفرض القانون وإلقاء القبض على المطلوبين للقضاء ومصادرة السلاح .

مصدر عسكري اكد انتهاء عمليات تفتيش قضاء المجر بعد تحقيق أهدافها بألقاء قبض على مطلوبين ومصادرة أسلحة متوسطة وخفيفة، مشيرا الى ان الحملة مستمرة لحين إصدار الأوامر من قبل قيادة العمليات العسكرية المشتركة.



وحول الأجواء العامة في ميسان اكدت مصادر ان عملية فرض القانون لاقت ترحيبا شعبيا واسعا جراء التزام القوات الأمنية بالقواعد المهنية واحترام المواطن.

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