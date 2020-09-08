انطلاق الصفحة الثانية من عمليات الوعد الصادق والقبض على 52 مطلوباً

2020/09/08 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فور انطلاق الصفحة الثانية من عمليات الوعد الصادق في البصرة، تمكنت القوات الأمنية من القبض على اثنين وخمسين مطلوباً حسب مذكرات إلقاء القبض لم تنفذ في السابق.

قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام، أشار الى ان القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على مطلوبين بتهم تجارة وحيازة أسلحة وكذلك تجار مخدرات، لافتا الى ان عمليات حصر السلاح وفرض القانون ماتزال مستمرة على قدم وساق في البصرة وقد تمتد الى مناطق مختلفة حتى تحقيق أهدافها وهي حصر السلاح بيد الدولة وانهاء التجارة غير المشروعة.

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