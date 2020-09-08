أبل قد تعلن عن هواتف ايفون iPhone 12 هذا الاسبوع

2020/09/08 | 12:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشفت تسريبات حديثة أن شركة آبل ستعلن عن موعد إطلاق iPhone 12 قريبًا ويمكن أن يكون هذا الأسبوع، كما أشارت شائعات أخرى أن أبل من المحتمل أن تزيح الستار عن أجهزة iPad جديدة وساعة Apple Watch اليوم، وقد تم إطلاق سلسلة iPhone 11 فى 20 سبتمبر ومن المتوقع أن يكون هناك تأخير طفيف هذه […]

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