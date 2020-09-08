طقس مشمس.. والحرارة دون 50 مئوية بدرجات خلال اليومين المقبلين

2020/09/08 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا حارا ، وفي بعض الاحيان حارا جدا بدرجات حرارة دون 50 مئوية بعدة درجات.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : ان طقس المناطق كافة سيكون يوم غد الاربعاء مشمسا حار ا جدا بغيوم متفرقة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 24 مئوية والعظمى 47 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل وكركوك 22 مئوية واعلاها في الناصرية والبصرة 31مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك والسليمانية 42 مئوية واعلاها في البصرة 48 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم الخميس المقبل..طقسا وحركة رياح مع تباين بدرجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض عن اليوم السابق./انتهى3

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