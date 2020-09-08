وزيرة يابانية : يجب اقامة اولمبياد طوكيو العام المقبل باي ثمن

2020/09/08 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت وزيرة أولمبياد طوكيو سيكو هاشيموتو، ،، إنه يجب إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في اليابان العام المقبل بأي ثمن.وأبلغت هاشيموتو الصحفيين أنه يجب إقامة الألعاب من أجل مصلحة الرياضيين، بغض النظر عن التحديات التي تشكلها جائحة فيروس كورونا.وقالت هاشيموتو : يعمل جميع المرتبطين بالألعاب معا من أجل الاستعداد، كما يبذل الرياضيون مجهودات كبيرة من أجل العام المقبل.وتابعت: أعتقد أنه يجب إقامة الألعاب بأي ثمن.



أريد أن تنصب كل جهودنا على الإجراءات المطبقة ضد فيروس كورونا.وكانت الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية اتخذت قرارا مفاجئا في اذار الماضي بتأجيل الألعاب، التي كان من المفترض أن تنطلق في تموز هذا العام، حتى 2021 بسبب الفيروس.واجتمع مسؤولون من الحكومة اليابانية وحكومة طوكيو واللجنة المنظمة للأولمبياد لأول مرة الأسبوع الماضي، لتطوير الخطوات المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا خلال الألعاب.وكان توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي لألعاب طوكيو 2020 قال سابقا أن العمل مستمر لاستضافة الأولمبياد العام المقبل، حتى إذا استمرت الجائحة./انتهى3

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